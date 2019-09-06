Неймар, Каземиро, Пакета и Артур представили форму бразильской киберспортивной команды FURIA

?? ? #DIADEFURIA EM BRASIL X COL?MBIA!



Nossos torcedores ilustres est?o FURIOSOS por esse confronto que se aproxima e viemos desejar boas energias a nossa sele??o! VAMO BRASIL! pic.twitter.com/HdQIcSVYog — FURIA Esports (@furiagg) September 6, 2019

Четверо футболистов сборной Бразилии стали участниками презентации формы бразильской киберспортивной команды по CS: GO.Новые футболки FURIA представили нападающий Неймар ("ПСЖ") и полузащитники Каземиро ("Реал"), Лукас Пакета ("Милан") и Артур ("Барселона"). Их совместную фотографию команда по киберспорту опубликовала на своей странице в твиттере.FURIA занимает лучшую позицию (10-е место) среди представителей Бразилии в мировом рейтинге FPS (шутеров от первого лица).В настоящее время Неймар, Каземиро, Пакета и Артур вместе со сборной Бразилии находятся в Майами, которая в субботу, 7 августа, рано утром по московскому времени проведет товарищеский матч против Колумбии.