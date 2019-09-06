Неймар попал в стартовый состав сборной Бразилии на матч с Колумбией

Тренерский штаб сборной Бразилии объявил стартовый состав на товарищеский матч против Колумбии.В стартовый состав бразильцев вошел нападающий Неймара. Для 27-летнего бразильца это будет первая игра в сезоне-2019/20. Неймар еще не выходил на поле из-за травмы, полученной накануне старта Кубка Америки — 2019.: Эдерсон, Алекс Сандро, Тьяго Силва, Маркиньос, Дани Алвес, Артур, Филиппе Коутиньо, Каземиро, Ришарлисон, Роберто Фирмино, Неймар.