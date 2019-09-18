Джанни Инфантино: борьба Риксена с болезнью останется в памяти, и не только в футбольном мире

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил соболезнования родным и близким бывшего игрока "Зенита" Фернандо Риксена, который скончался в возрасте 43 лет.



"Сегодня мы потеряли не просто исключительного футболиста, Фернандо показал, что значит с добротой и спокойствием принять невзгоду. Его борьба с болезнью останется в памяти, и не только в футбольном мире. Мои соболезнования его жене, дочери, семье и друзьям", - цитирует Инфантино официальный сайт организации.