Дани Алвес, Неймар и Коутиньо вызваны в сборную Бразилии

Стала известна заявка сборной Бразилии на ближайшие товарищеские матчи.



Вратари: Эдерсон ("Манчестер Сити"), Вевертон ("Палмейрас"), Сантос ("Атлетико Паранаэнсе").



Защитники: Даниэль Алвес ("Сан-Паулу"), Данило, Алекс Сандро (оба — "Ювентус"), Ренан Лоди ("Атлетико"), Тиаго Силва, Маркиньос (оба — "ПСЖ"), Эдер Милитао ("Реал"), Родриго Кайо ("Фламенго").



Полузащитники: Каземиро ("Реал"), Артур ("Барселона"), Фабиньо ("Ливерпуль"), Матеус Энрике ("Гремио"), Филиппе Коутиньо ("Бавария"), Лукас Пакета ("Милан").



Нападающие: Эвертон ("Гремио"), Роберто Фирмино ("Ливерпуль"), Габриэль Барбоса ("Фламенго"), Ришарлисон ("Эвертон"), Неймар ("ПСЖ"), Габриэль Жезус ("Манчестер Сити").