Стала известна заявка сборной Бразилии на ближайшие товарищеские матчи.
Вратари: Эдерсон ("Манчестер Сити"), Вевертон ("Палмейрас"), Сантос ("Атлетико Паранаэнсе").
Защитники: Даниэль Алвес ("Сан-Паулу"), Данило, Алекс Сандро (оба — "Ювентус"), Ренан Лоди ("Атлетико"), Тиаго Силва, Маркиньос (оба — "ПСЖ"), Эдер Милитао ("Реал"), Родриго Кайо ("Фламенго").
Полузащитники: Каземиро ("Реал"), Артур ("Барселона"), Фабиньо ("Ливерпуль"), Матеус Энрике ("Гремио"), Филиппе Коутиньо ("Бавария"), Лукас Пакета ("Милан").
Нападающие: Эвертон ("Гремио"), Роберто Фирмино ("Ливерпуль"), Габриэль Барбоса ("Фламенго"), Ришарлисон ("Эвертон"), Неймар ("ПСЖ"), Габриэль Жезус ("Манчестер Сити").
Дани Алвес, Неймар и Коутиньо вызваны в сборную Бразилии
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