Напомним, братья Березуцкие работают ассистентами Слуцкого в "Витессе".
Леонид Слуцкий собакой загипнотизировал Березуцких (видео)
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий на своей странице в инстаграме опубликовал шуточный ролик, в котором при помощи собаки загипнотизировал Алексея и Василия Березуцких, а также членов их семьи.
Фото: ФК "Витесс"
Добавим, что это видео пародирует шоу одного из российских федеральных телеканалов, которой прославилось участием в нём шпица-гипнотизёра.
Напомним, братья Березуцкие работают ассистентами Слуцкого в "Витессе".
Напомним, братья Березуцкие работают ассистентами Слуцкого в "Витессе".
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