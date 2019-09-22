Леонид Слуцкий собакой загипнотизировал Березуцких (видео)

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий на своей странице в инстаграме опубликовал шуточный ролик, в котором при помощи собаки загипнотизировал Алексея и Василия Березуцких, а также членов их семьи.



Фото: ФК "Витесс"