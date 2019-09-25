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Адель Таарабт: Стерлинг сказал, что я был его кумиром. Не Роналду и не Месси

30-летний полузащитник "Бенфики" Адель Таарабт, в свое время ярко выступавший в АПЛ, рассказал о комплиментах, которые получал от топ-футболистов.

"Не люблю говорить о себе, но думаю, если бы вы поговорили со всеми, кто видел меня, когда я был молодым талантом, многие сказали бы, что однажды я буду играть за "Реал" или "Барселону". Даже Лука Модрич сказал мне это однажды. Но этого не произошло. Не только из-за других, но из-за меня.

Рахим Стерлинг написал мне несколько месяцев назад. Я слушал интервью, в котором он сказал, что я был его кумиром, когда играл в "КПР".

В наши дни это был бы Криштиану Роналду или Лионель Месси, но когда он был ребенком, то наблюдал за моей игрой!" — цитирует Таарабта FourFourTwo.

Sport24.ru


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Теги: таарабт Стерлинг Бенфика Роналду Месси
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