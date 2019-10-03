Ди Мария: все в сборной Аргентины были в слезах после слов Месси

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария рассказал о словах капитана национальной команды Лионеля Месси, сказанных команде после поражения от Бразилии в полуфинале Кубка Америки — 2019. Тогда аргентинцы уступили будущим победителям турнира со счетом 0:2. По словам Ди Марии, речь Месси была очень эмоциональной."Месси сказал несколько прекрасных слов, когда мы проиграли Бразилии. Он сказал нам, что гордится командой, которую мы создали. Что мы не были вместе много времени, так как некоторые не вызывались в сборную раньше, но казалось, что мы играем друг с другом уже много лет. Он сказал, что мы все двигались в одном направлении с самого первого дня. Что он очень гордится молодыми игроками за их приверженность футболке национальной команды. Когда он закончил, все были в слезах, потому что это тронуло сердце каждого, особенно молодежи. Молодые футболисты должны идти по тому же пути. Им будет нелегко. Им придется работать и продолжать выкладываться на полную, ведь рано или поздно удача будет на нашей стороне.Что касается Месси, то было много критики, что он не пел гимн, что он не говорил. На этом Кубке Америки все было по-другому. Он доказал это. Я был счастлив видеть, как он говорил с командой, с журналистами, что он говорил. Мне нравится этот Месси", — сказал Ди Мария, слова которого приводит ESPN.