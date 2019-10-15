Amazon снимет документальный фильм про Фернандо Торреса

Бывший нападающий "Атлетико" и "Челси" Фернандо Торрес станет героем документального фильма.Как сообщает AS, производством фильма займется компания Amazon совместно с A3M и L?bero. Это будет полноценный фильм, а не часть сериала. В фильме примут участие экс-партнер Торреса по сборной Испании Андрес Иньеста, экс-полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард, а также тренеры Жозе Моуринью, Рафаэль Бенитес и Диего Симеоне.Фильм будет рассказывать о карьере Торреса от его дебюта за "Атлетико" 27 мая 2001 года и до завершения карьеры 23 августа 2019 года. У фильма пока нет точной даты выпуска, он будет доступен эксклюзивно на платформе Amazon Prime Video.