Лэмпард раскритиковал действия тренерского штаба сборной Франции из-за Канте

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард раскритиковал действия тренерского штаба сборной Франции. Английский специалист был недоволен тем, что тренерский штаб французской национальной команды не отпустил полузащитника Н'Голо Канте в расположение лондонского клуба в связи с травмой."Канте прошёл обследование за день до второго матча сборной Франции, и было ясно, что он не может играть. И его все равно включили в запас. Это не шутки. Я понимаю, что футболисты, выступающие за национальные команды, находятся в полном распоряжении своих тренерских штабов. Однако было очевидно, что канте не сыграет. Он должен был вернуться в расположении своего клуба для оптимального восстановления", — приводит слова Лэмпарда A Bola.