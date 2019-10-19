В Мексике команда пропустила два мяча во время протеста из-за долгов по зарплате

Футболисты мексиканского клуба "Веракрус" устроили акцию протеста во время матча национального чемпионата против "Тигрес" из-за долгов по зарплате, сообщает ESPN.Игроки "Веракруса" отказались играть в первые 4 минуты и 20 секунд, просто стоя на поле. Футболисты "Тигрес" поддержали их протест в течение одной минуты, но затем начали играть и беспрепятственно забили два мяча. Футболисты "Веракруса" начали играть, но через несколько минут "Тигрес" забил третий мяч. Матч завершился победой гостей 3:1.Капитан "Тигрес" Гидо Писарро после игры рассказал, что футболисты знали об акции протеста, которая продлится в течение минуты после стартового свистка, но перед началом игры капитан "Веракруса" предложил простоять 3 или 5 минут, на что футболисты "Тигрес" соглашаться не стали.