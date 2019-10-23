В ночь на 24 октября (мск) состоялся ответный полуфинальный матч Кубка Либертадорес-2019 "Фламенго" — "Гремио". Встреча прошла в Рио-де-Жанейро и закончилась разгромом гостей со счетом 5:0.
Одним из главных героев матча стал нападающий Габриэл, оформивший дубль. Еще по голу забили Бруно Энрике, Пабло Мари и Родриго Кайо. Бывший игрок московского ЦСКА Витиньо вышел на замену на 74-й минуте, сменив Энрике.
Первая встреча этих команд завершилась вничью 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей в финал турнира вышел "Фламенго", где сыграет с действующим чемпионом "Ривер Плейтом". Финал состоится 23 ноября.
Sport24
"Фламенго" Витиньо сыграет с "Ривер Плейтом" в финале Кубка Либертадорес
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