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"Фламенго" Витиньо сыграет с "Ривер Плейтом" в финале Кубка Либертадорес

В ночь на 24 октября (мск) состоялся ответный полуфинальный матч Кубка Либертадорес-2019 "Фламенго" — "Гремио". Встреча прошла в Рио-де-Жанейро и закончилась разгромом гостей со счетом 5:0.

Одним из главных героев матча стал нападающий Габриэл, оформивший дубль. Еще по голу забили Бруно Энрике, Пабло Мари и Родриго Кайо. Бывший игрок московского ЦСКА Витиньо вышел на замену на 74-й минуте, сменив Энрике.

Первая встреча этих команд завершилась вничью 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей в финал турнира вышел "Фламенго", где сыграет с действующим чемпионом "Ривер Плейтом". Финал состоится 23 ноября.

Sport24


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Теги: Фламенго Витиньо Ривер Плейт
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