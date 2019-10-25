Оглашена заявка сборной Бразилии на матчи с Аргентиной и Южной Кореей

Тренерский штаб сборной Бразилии во главе с Тито вызвал 23 футболистов на товарищеские матчи с национальными командами Аргентины (11 ноября) и Южной Кореи (19 ноября).



вратари: Алисон ("Ливерпуль"), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Даниэль Фузато ("Рома");



защитники: Тиаго Силва ("ПСЖ"), Маркиньос ("ПСЖ"), Эдер Милитао ("Реал"), Фелипе ("Атлетико"), Данило ("Ювентус"), Эмерсон ("Бетис"), Алекс Сандро ("Ювентус"), Ренан Лоди ("Атлетико");



полузащитники: Артур ("Барселона"), Каземиро ("Реал"), Фабиньо ("Ливерпуль"), Лукас Пакета ("Милан"), Дуглас Луис ("Астон Вилла"), Филиппе Коутиньо ("Бавария");



нападающие: Давид Нерес ("Аякс"), Роберто Фирмино ("Ливерпуль"), Габриэль Жезус ("Манчестер Сити"), Ришарлисон ("Эвертон"), Родриго ("Реал"), Виллиан ("Челси").

