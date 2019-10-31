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Белорусский экс-игрок "Спортинга": играли с Роналду на одной позиции. Спрашивал у меня совета

Бывший нападающий "Спортинга" Виталий Кутузов рассказал о выступлении за лиссабонский клуб с нынешним форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду. По словам белоруса, будущая португальская звезда спрашивала у него совета касательно действий на поле.

Кутузов и Роналду вместе играли в "Спортинге" в сезоне-2002/2003.

"В плане условий Лиссабон был посередине между БАТЭ и "Миланом". Но Роналду нравилось работать, узнавать новое. Думаю, ему показали, куда надо двигаться, уже в Манчестере. Сейчас он тратит на свое тело, навскидку, 10 миллиона евро в год. Очень большие деньги, но это приносит ему доход. Ему нужно быть в идеальном состоянии.

Он много расспрашивал про "Милан", понимал, что там был катализатор большой профессиональной работы. Я с собой в Португалию привез много разных примочек, целую лабораторию. Научился в Милане. Его очень интересовало все: "А это что такое?", "А это для чего?". В принципе, он очень интересующийся человек. Бывают те, кто увидел что-то, но ему это неинтересно, у него своя жизнь. А Роналду всегда был в поиске, спрашивал, по игре советовался (мы примерно на одной позиции играли, но на разных флангах), впитывал информацию.

Самый ли это талантливый игрок, с которым я вместе играл? Сложно сказать. Ведь если не работаешь, то талант нивелируется. Были ребята и сильнее, как казалось. Роналду вместе с Куарежмой начинал. Тот был такой атлет, сформированный уже. Плюс технический арсенал сумасшедший, его называли будущей звездой. И где Куарежма, а где Роналду? Небо и земля. Тот был просто с ленцой. Сделать что-то лишнее, загнать себя — не для него. Потренировался, сыграл — и забыл. Как страшный сон. Хотя пресса считала его лучше, чем Роналду тогда. Его трансфер в "Барсу" даже затмил уход Криштиану в "МЮ", — цитирует Кутузова "Матч ТВ".


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Теги: Спортинг Роналду Кутузов
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