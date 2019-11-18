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Платини: VAR - это красивая ерунда, она не решает проблемы

Бывший президент УЕФА Мишель Платини поделился мнением о системе видеопомощи арбитрам (VAR).

"VAR не решает проблемы, она лишь откладывает их. Потребовалось бы полчаса, чтобы объяснить, почему система ничего не решает. Я против VAR. Думаю, что это красивая ерунда. К сожалению, мы уже никогда не откажемся от этого", - цитирует Платини Rai Sport.

Напомним, в 2015 году Комитет ФИФА по этике принял решение об отстранении Платини на восемь лет от футбольной деятельности. Позже срок отстранения был сокращён вдвое — он истёк 8 октября 2019 года.

VAR используется в футболе с 2017 года. Летом 2018 года система использовалась в матчах чемпионата мира в России. В настоящий момент VAR применяется во всех крупных европейских чемпионатах и в Лиге чемпионов. В РПЛ VAR используют в нескольких матчах каждого тура.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Платини
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