Тите: однажды я сказал, что Месси необыкновенный, но никто не сравнится с Пеле

Главный тренер сборной Бразилии Тите считает, что в мире нет футболиста, который мог бы сравниться с легендарным бразильцем Пеле."Пеле несравненный. Когда кого-то сравнивают с ним, я просто не слушаю. Как будто человек не знает историю и качества этой персоны. Пеле был феноменальным.Однажды я сказал, что Месси необыкновенный. Я имел в виду, что он необычен для этого времени, среди нынешнего поколения футболистов. Но нельзя сравнивать с Пеле. Я не говорю это, потому что являюсь бразильцем. Просто у него невозможно найти изъяны", — цитирует Тите Goal.