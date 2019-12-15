Полузащитник брестского "Динамо" Сергей Кисляк рассказал о партнёре по команде Артеме Милевском.
"Может ли Милевский отвести всю команду в бар? Миля, конечно, может. Но он не позволит никому выпить лишнего. И себе тоже. В этом году он очень хотел стать чемпионом и делал для этого всё. А Марцел Личка говорил так: "Мне неинтересно, чем вы занимаетесь за пределами поля. Но если в игре показываете то, что я хочу видеть, то будете играть". Миля так и поступал и в итоге провёл отличный сезон. Мне нравилось, что он делал на поле. У нас в чемпионате большинство игроков одинаковые. А вот Милевский, Глеб, Стасевич... Это футболисты, которые отличаются индивидуальностью. Могут обыграть двоих-троих и сделать момент из ничего. Мне кажется, этому вообще невозможно научиться. Это должно быть заложено на генетическом уровне", - цитирует Кисляка "Прессбол".
Кисляк: Милевский может отвести всю команду в бар, но не позволит никому выпить лишнего
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