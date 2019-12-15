» » Кисляк: Милевский может отвести всю команду в бар, но не позволит никому выпить лишнего

Кисляк: Милевский может отвести всю команду в бар, но не позволит никому выпить лишнего

Полузащитник брестского "Динамо" Сергей Кисляк рассказал о партнёре по команде Артеме Милевском.

"Может ли Милевский отвести всю команду в бар? Миля, конечно, может. Но он не позволит никому выпить лишнего. И себе тоже. В этом году он очень хотел стать чемпионом и делал для этого всё. А Марцел Личка говорил так: "Мне неинтересно, чем вы занимаетесь за пределами поля. Но если в игре показываете то, что я хочу видеть, то будете играть". Миля так и поступал и в итоге провёл отличный сезон. Мне нравилось, что он делал на поле. У нас в чемпионате большинство игроков одинаковые. А вот Милевский, Глеб, Стасевич... Это футболисты, которые отличаются индивидуальностью. Могут обыграть двоих-троих и сделать момент из ничего. Мне кажется, этому вообще невозможно научиться. Это должно быть заложено на генетическом уровне", - цитирует Кисляка "Прессбол".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Кисляк Динамо Брест Милевский
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Буффон повторил рекорд Дель Пьеро по количеству матчей за "Ювентус" в Серии A
Агент Дриусси: Себастьяна хочет пригласить лично Бекхэм 4
Дм. Черышев: Денис уже тренируется, но "Валенсия" поберегла его на игру с "Реалом"
Санчеш: у меня было серьезное предложение от "ПСЖ"
Дмитриев: чемпионат России стал в этом году слабее
Кисляк: Милевский может отвести всю команду в бар, но не позволит никому выпить лишнего 1
"Тоттенхэм" одержал победу над "Вулверхэмптоном"
Дубль Роналду помог "Ювентусу" победить "Удинезе"
"МЮ" избежал поражения в матче с "Эвертоном"
"Арсенал" и "Манчестер Сити" объявили стартовые составы
В Ростовской области прошёл турнир "Кубок друзей Дениса Глушакова"
Хабиб Нурмагомедов посетил академию "Краснодара"
Раньери - первый тренер в истории, выигравший четыре разных дерби в Италии
Игонин: на сегодня в России я практически не вижу конкурентов для "Зенита" 9
Канте хочет покинуть "Челси" по окончании сезона
Гвардиола: Эмери уволили из-за результатов, а не из-за плохого английского
Т. Алькантара недоволен положением в "Баварии"
Пети: Анчелотти сейчас был бы идеальным тренером для "Арсенала"
Китайский телеканал не покажет матч "Арсенал" - "Ман Сити" из-за высказываний Озила 4
"Верона" отыгралась с 0:3 у "Торино" за 15 минут 1
"Монца" хочет подписать Ибрагимовича 1
"Барселона" может снизить цену за Коутиньо для "Баварии"
"МЮ" готов заплатить 30 млн евро за Кулушевски
М'Вила: хотим совершить подвиг в игре с "ПСЖ"
Юношеская команда "Герты" покинула поле из-за расизма, ведя в счете по ходу игры 2
"Ливерпуль" назвал состав на полуфинал клубного ЧМ с "Монтерреем"
Сульшер: я был уверен, что справлюсь с работой в "МЮ"
Мораес продлил контракт с "Шахтером"
Сарри: есть ощущение, что Роналду восстанавливается быстрее, чем когда-либо
"Уфа" подарила именную футболку рэперу Face 1
Все новости