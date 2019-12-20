Украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля поблагодарил украинцев за поддержку после инцидента с фанатами "Райо Вальекано", которые называли его нацистом во время матча 20-го тура испанской Сегунды. В результате встреча была остановлена.
"Украинцы! Хочу выразить вам огромную благодарность! Вы не представляете, как мне было тепло от вашей поддержки. После последнего матча, в котором мы играли против Райо Вальекано, я получил столько безумной поддержки! Друзья, я горжусь, что родился на украинской земле. Я горд быть украинцем. И то, что помогаю тем, кто нуждается в помощи, — моя обязанность. Обязанность украинца. И я не буду стоять в стороне, когда на нашу землю заходит враг и агрессор!
Я заботился и буду заботиться о том, чтобы весь мир знал, что мы сильные и независимые. Что наши люди всегда готовы встать на защиту государства и собратьев!
Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня: президента страны, фанатов, военных, министров, консулов, спортсменов, журналистов, каждого украинца.
Мы украинцы, сильные, несокрушимые! Все мы — одна команда! Спасибо", — написал Зозуля в своём "фейсбуке".
Напомним, у Зозули после переезда в Испанию возникли проблемы с местными фанатами, которые называют игрока нацистом.
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Зозуля: не буду стоять в стороне, когда на нашу землю заходит враг
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