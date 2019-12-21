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Клопп сравнил возможную победу "Ливерпуля" в клубном чемпионате мира с высадкой на Луну

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп на пресс-конференции перед финалом клубного чемпионата мира, где мерсисайдцы встретятся с "Фламенго" сравнил потенциальную победу с высадкой на Луну. "Ливерпуль" никогда не выигрывал данный трофей, хотя имел на это три попытки — в 1981, 1985 и 2005 годах.

"Я не знаю, как подходить к тому, что никогда не делалось раньше — это как высадка на Луну.

Мы сыграем против команды из страны и континента, где это соревнование значит все, в Англии же нам приходится объясняться, зачем мы сюда поехали. Вот так Европа смотрит на мир, будто мы в центре внимания.

Хотя какая разница, если "Ливерпулю" не отдадут должное в случае победы? Мы ведь побеждаем не для того, чтобы услышать восторженные возгласы: "О, вы выиграли". Мы побеждаем, чтобы праздновать, и я знаю, что болельщики "Ливерпуля" будут праздновать как сумасшедшие, если мы завоюем этот трофей, а другие пусть говорят: "Ну и что с того?" Мне пофиг. Мы хотим победить не для того, чтобы показать миру, что мы здесь", — цитирует Клоппа Irish Examiner.

Матч "Ливерпуль" — "Фламенго" состоится 21 декабря в Катаре и начнется в 20.30 по московскому времени.

Sport24


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Теги: Клопп Клубный чемпионат мира Ливерпуль Фламенго
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