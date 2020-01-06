Бьелса: игра "Лидса" до перерыва смотрелась весьма позитивно, но потом ситуация переменилась

Главный тренер "Лидс Юнайтед" Марсело Бьельса подвел итоги матча 1/32 финала Кубка Англии с "Арсеналом" (0:1)."Что нам требовалось сделать в матче, так это повторить то, что мы продемонстрировали в первом тайме. Игра нашей команды до перерыва смотрелась весьма и весьма позитивно.Во втором тайме ситуация с контролем сильно переменилась. До перерыва мы больше давили на защиту соперника и могли быстро атаковать. Во втором тайме это не получалось", — цитирует Бьелсу ВВС.