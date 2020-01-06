Нападающий "Арсенала" Александр Ляказетт рассказал о разговоре в раздевалке с главным тренером Микельем Артетой в перерыве матча 1/32 финала Кубка Англии с "Лидс Юнайтед" (1:0).
"Что сказал Артета в перерыве? Он сильно кричал. Был недоволен, потому что мы знали, что они будут играть именно так, но мы не проявили должного уважения к тому, что он нам сказал", — цитирует форварда ВВС.
В 1/16 финала турнира "Арсенал" сыграет с "Борнмутом". Игра состоится 25 января.
Sport24
Ляказетт: Артета сильно кричал в перерыве матча с "Лидсом", он был недоволен
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