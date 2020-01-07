Гвардиола: дело ещё не закончено, "Манчестер Юнайтед" способен на камбэк

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал результат первого полуфинального матча Кубка английской лиги с "Манчестер Юнайтед". Встреча состоялась в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей."В прошлой встрече с "Юнайтед" нам не хватало контроля в тех моментах, когда мы теряли мяч. Этим вечером у нас с этим обстояло лучше.Команда теряла мяч в тех ситуациях, которые очень опасны. Нельзя забывать, с какой командой мы играем. Сейчас же мы можем быть более чем удовлетворены выездом на "Олд Траффорд" и победой.Дело не закончено. Впереди ещё одна игра. Посмотрим, что случится.Конечно, "МЮ" способен на камбэк. В прошлом году они проиграли здесь "ПСЖ", а затем прошли дальше. Они носят футболки, подразумевающие историю и гордость", – приводит слова Гвардиолы BBC.Ответный матч "Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед" состоится 29 января.