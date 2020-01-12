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Маминов 13 января возглавит "Актобе"

Бывший игрок и тренер московского "Локомотива" Владимир Маминов завтра, 13 января, возглавит "Актобе".

Российский специалист уже прилетел в Казахстан. В понедельник он подпишет контракт с клубом.

45-летний Маминов в бытность футболистом выступал за "Локомотив" с 1992 по 2008 год. После завершения карьеры он вошёл в тренерский штаб "Локомотива", в котором работал с 2009 по 2011 год. На протяжении некоторого времени Маминов временно исполнял обязанности главного тренера "железнодорожников". Позже он тренировал "Рубин", "Химки", "Солярис" и "Тюмень".

В прошлом сезоне "Актобе" финишировал на последнем месте в турнирной таблице казахстанской Премьер-лиги и вылетел в низший дивизион.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Маминов Актобе
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