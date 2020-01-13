» » Легендарный футболист сборной Турции Шукюр работает таксистом в США

Легендарный футболист сборной Турции Шукюр работает таксистом в США

Один из самых известных турецких футболистов, бывший нападающий стамбульского "Галатасарая" и сборной Турции Хакан Шукюр в интервью Welt am Sonntag рассказал, что вынужден работать в США водителем Uber и продавать книги.

Шукюр завершил игровую карьеру в 2008-м, после чего с 2011 по 2013 годы был депутатом парламента Турции от правящей Партии справедливости и развития. В 2015-м Шукюр вынужденно уехал в США — он был обвинен в оскорблении президента Турции Реджепа Эрдогана и связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом.

"Магазин моей жены забрасывали камнями, моих детей оскорбляли на улице. Я получал угрозы после каждого своего заявления", — объяснил 48-летний Шукюр свое бегство за океан, добавив, что все заработанное на родине было конфисковано.

В Турции был задержан отец футболиста, но затем его поместили под домашний арест из-за выявленного у него рака. В США Шукюр поначалу находился под наблюдением ФБР и защитой полиции, но это не избавило его от проблем.

"Какое-то время я владел кафе. Приходили странные люди и играли на домбре", — рассказал Шукюр. Песня "Домбра" была использована в качестве гимна предвыборной кампании партии Эрдогана.

Неприятности были даже у людей, которые просто фотографировались с Шукюром. Так случилось с турецким студентом, сделавшим с ним селфи. "Когда он вернулся в Турцию, у него в телефоне нашли это фото и отправили в тюрьму на 14 месяцев", — поведал Шукюр.

"Сейчас я приступаю к работе. У меня не осталось ничего и нигде. Эрдоган забрал у меня все. Мое право на свободу, на выражение мыслей, на работу", — заявил бронзовый призер чемпионата мира 2002 года.

Шукюр неоднократно становился чемпионом и обладателем Кубка Турции в составе "Галатасарая", а также побеждал с клубом в Кубке УЕФА (ныне — Лиге Европы) и Суперкубке УЕФА. В составе сборной Турции форвард провел 112 матчей, в которых забил 51 гол (рекорд национальной команды).

Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Сборная Турции Шукюр
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Гаттузо предложил игрокам "Наполи" совершить паломничество к мощам святого Януария
Тер Штеген приступил к тренировкам с "Барселоной"
"ПСЖ" объявил о продлении контракта с Маркиньосом
"Локомотив" объявил о продлении контракта с Коломейцевым
Сантос: в России я не знал языка и хочется верить, что не сталкивался с расизмом 2
Актер Еремеев: продажа пива на стадионах поможет клубам стать более конкурентоспособными 1
"Спартак" в Абу-Даби ждут трехразовые тренировки 1
Легендарный футболист сборной Турции Шукюр работает таксистом в США 4
Селюк: Ротенберг восстановился не полностью, в общей группе будет тренироваться со вторых сборов
Моуринью: нормально, что Эриксен в данной ситуации не показывает свой лучший футбол
"Аякс" объявил о возвращении Бабеля
Перес: не знаю, кто такой Погба
"Барселона" известила Вальверде о расторжении контракта 1
Губерниев: российские биатлонисты прямо сейчас напоминают крепкий "Лестер"
Тиль Швайгер приступил к съёмкам документального фильма про Швайнштайгера 1
ЦСКА хочет взять в аренду форварда "Уотфорда" Саксесса 4
Неймар: все знают, что произошло прошлым летом, но это уже в прошлом 1
Демираль повредил крестообразную связку колена
Главный тренер "Бордо" подрался со спортивным директором клуба
Д. Попов: Кокорину проще будет за границей
Игнатьев: повторить прыжок Роналду могут только баскетболисты 1
"Кельн" хочет арендовать Хеведеса у "Локомотива"
"Барселона" может подписать лучшего игрока 2019 года из чемпионатов Южной Америки
Селюк: Гогуа полностью восстановился и завтра вылетит с ЦСКА на сборы
Еременко: очень ждал сборов "Ростова" 2
Юрченко находится на просмотре в карагандинском "Шахтере"
Игнатьев - о словах Хагуша: кто-то любит говорить, а кто-то делает
Ндиди признан футболистом года в Нигерии
"Милан" арендовал защитника "Севильи"
ЦСКА нужен опорник, «Спартаку» - замена Кутепову. Какие позиции хорошо бы усилить командам РПЛ 4
Все новости