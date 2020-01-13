Легендарный футболист сборной Турции Шукюр работает таксистом в США

Один из самых известных турецких футболистов, бывший нападающий стамбульского "Галатасарая" и сборной Турции Хакан Шукюр в интервью Welt am Sonntag рассказал, что вынужден работать в США водителем Uber и продавать книги.Шукюр завершил игровую карьеру в 2008-м, после чего с 2011 по 2013 годы был депутатом парламента Турции от правящей Партии справедливости и развития. В 2015-м Шукюр вынужденно уехал в США — он был обвинен в оскорблении президента Турции Реджепа Эрдогана и связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом."Магазин моей жены забрасывали камнями, моих детей оскорбляли на улице. Я получал угрозы после каждого своего заявления", — объяснил 48-летний Шукюр свое бегство за океан, добавив, что все заработанное на родине было конфисковано.В Турции был задержан отец футболиста, но затем его поместили под домашний арест из-за выявленного у него рака. В США Шукюр поначалу находился под наблюдением ФБР и защитой полиции, но это не избавило его от проблем."Какое-то время я владел кафе. Приходили странные люди и играли на домбре", — рассказал Шукюр. Песня "Домбра" была использована в качестве гимна предвыборной кампании партии Эрдогана.Неприятности были даже у людей, которые просто фотографировались с Шукюром. Так случилось с турецким студентом, сделавшим с ним селфи. "Когда он вернулся в Турцию, у него в телефоне нашли это фото и отправили в тюрьму на 14 месяцев", — поведал Шукюр."Сейчас я приступаю к работе. У меня не осталось ничего и нигде. Эрдоган забрал у меня все. Мое право на свободу, на выражение мыслей, на работу", — заявил бронзовый призер чемпионата мира 2002 года.Шукюр неоднократно становился чемпионом и обладателем Кубка Турции в составе "Галатасарая", а также побеждал с клубом в Кубке УЕФА (ныне — Лиге Европы) и Суперкубке УЕФА. В составе сборной Турции форвард провел 112 матчей, в которых забил 51 гол (рекорд национальной команды).