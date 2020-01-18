"Встреча с Канделаки - не самое яркое воспоминание об отношениях с женщинами. У нее же тоже свои харизма и чувство юмора. Так она решила написать. Круто ответила, мне понравилась. Она же не написала, что я говно, нарассказывал там, мол, это неправда. Она написала выставила меня нормальным человеком", - сказал Милевский.
Милевский выступает за "Динамо" с зимы 2019 года. В минувшем сезоне он помог брестскому клубу выиграть чемпионат Беларуси.
Милевский: встреча с Канделаки - не самое яркое воспоминание об отношениях с женщинами
Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский в интервью на YouTube канале "Вацко Live" отреагировал на слова генерального продюсера "Матч ТВ" Тины Канделаки, которая на его заявление о том, что у него был с ней секс, ответила, что ее удивляют яркие воспоминания украинского футболиста.
Фото; xsport.ua
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