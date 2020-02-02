- К футболу там относятся в более расслабленной форме, чем у нас, люди просто наслаждаются и играют в футбол, это факт, - цитирует Березуцкого "Комсомольская Правда".
Также россиянин заметил, что все маршруты в Голландии - автобусные и командам не нужно тратить время на перелёты. Это позволяет ежедневно возвращаться домой.
Березуцкий рассказал, что если в России тренер может запросто прикрикнуть на игрока, то в Нидерландах всё иначе. У них нет особой иерархии, каждый человек - личность и никто не позволяет относиться к друг другу с пренебрежением.
37-летний Березуцкий на днях вместе с братом Алексеем вернулся в систему ЦСКА. Он играл за армейцев с 2002 по 2018 год.
Березуцкий: в Голландии к футболу относятся в более раслабленной форме, чем в России
Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий, который поработал в тренерском штабе Леонида Слуцкого в голландском "Витессе", сравнил местный футбол с российским.
Источник: ПФК ЦСКА
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