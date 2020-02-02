Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал о своих планах на будущее.
"Хотел бы открыть ночной клуб, приносящий постоянный доход. Назвал бы его "Зеленая миля", — сказал Милевский в интервью ютуб-каналу "Трындец".
Артем Милевский - действующий чемпион Белоруссии в составе брестского "Динамо". В чемпионском для брестской команды сезоне Милевский провел 26 матчей, забил 4 мяча и отдал 7 результативных передач.
На счету Милевского 50 матчей и 6 забитых мячей за сборную Украины.
Милевский: открыл бы ночной клуб "Зеленая миля"
Форвард "Динамо-Брест" Артем Милевский поделился планами на ближайшее время.
Фото: ФК "Динамо-Брест"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»