По данным uol.com.br, "Палмейрас", за который выступает бывший форвард "Спартака" Луис Адриано, хотел приобрести Халка. В бразильском клубе считали, что эпидемия коронавируса в Китае поможет переманить нападающего. Однако зарплата Халка в размере 23,4 млн евро в год стала причиной отказа от этой идеи.
Его контракт с "Шанхаем" рассчитан до декабря 2020 года. За китайский клуб бразилец провел 125 матчей, забил 69 голов и отдал 53 результативные передачи.
Напомним, Халк с 2012 по 2016 год выступал за "Зенит".
Бразильский клуб хотел воспользоваться ситуацией с коронавирусом и подписать Халка. Помешала его зарплата
Нападающий китайского "Шанхая" Халк мог вернуться на родину в Бразилию.
Фото: sportingnews.com
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