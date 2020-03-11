Джано порвал связки колена и выбыл из строя на несколько месяцев

Экс-полузащитник московского "Спартака" Джано Ананидзе, ныне выступающий на Кипре за "Анортосис", выбыл из строя из-за разрыва боковой связки колена, сообщает официальный сайт клуба.
Фото: ФК "Анортосис"
По информации "Чемпионата", срок восстановления 27-летнего грузинского футболиста составит от полутора до нескольких месяцев.

Причина - разрыв боковой связки колена.

Джано не поможет сборной Грузии в ближайшем матче плей-офф Лиги наций со сборной Белоруссии.

Джано Ананидзе стал игроком "Анортосиса" в зимнее трансферное окно, перейдя на правах свободного агента. В новом коллективе Джано успел сыграть шесть матчей, не отметившись результативными действиями.

Ранее грузинский футболист выступал с 2009 по 2020 год за "Спартак". В составе "красно-белых" Джано выиграл чемпионат России 2016/2017 и Суперкубок в 2017-м году.


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Теги: Ананидзе Спартак Сборная Грузии Лига Наций
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