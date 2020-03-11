По информации "Чемпионата", срок восстановления 27-летнего грузинского футболиста составит от полутора до нескольких месяцев.
Причина - разрыв боковой связки колена.
Джано не поможет сборной Грузии в ближайшем матче плей-офф Лиги наций со сборной Белоруссии.
Джано Ананидзе стал игроком "Анортосиса" в зимнее трансферное окно, перейдя на правах свободного агента. В новом коллективе Джано успел сыграть шесть матчей, не отметившись результативными действиями.
Ранее грузинский футболист выступал с 2009 по 2020 год за "Спартак". В составе "красно-белых" Джано выиграл чемпионат России 2016/2017 и Суперкубок в 2017-м году.
Джано порвал связки колена и выбыл из строя на несколько месяцев
Экс-полузащитник московского "Спартака" Джано Ананидзе, ныне выступающий на Кипре за "Анортосис", выбыл из строя из-за разрыва боковой связки колена, сообщает официальный сайт клуба.
Фото: ФК "Анортосис"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!