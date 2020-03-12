Свиным гриппом переболели игроки ПСЖ и "Барселоны", а из-за птичьего могли отменить ЧМ-2006

К осени вирус добрался до немецких ферм, где массово начали погибать домашние птицы. В Германии пошел рост популярности партии "Зеленых", которые выступали с возможностью отмены чемпионата мира 2006 года, если вирус начнет мутировать и заражать человека. Еще одним доводом к отмене мундиаля было участие в нем азиатских команд, в странах которых от птичьего гриппа скончалось несколько десятков человек. Однако педантичные немцы сумели справиться с распространявшейся заразой.
Зимой вспышка вируса была зафиксирована в Турции, которая полюбилась не только российским туристам, но и футбольным клубам, проводящим там тренировочные сборы. И пока тогдашний главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призывал отказаться от поездок в эту страну, московский "Спартак" другого варианта для подготовки к чемпионату не нашел. Но меры предосторожности красно-белые приняли – так врачу команды Лю Хуншену строго-настрого запретили включать в рацион футболистов любую птицу. Заверял о безопасности подготовки в Турции и работавший в то время спортивным директором "Динамо" Борис Игнатьев. Динамовские дублеры январь 2006 года проводили на берегах Босфора, а о масштабах эпидемии команда узнавала только по российскому телевидению. И если "Спартак" и "Динамо" были уверены в иммунитете, то швейцарский "Грассхопперс" зимой 2006 года от турецких сборов отказался.
По данным ВОЗ, за 5 лет (с 2003 по 2008) из 361 официально подтвержденных случаев заражения птичьим гриппом 227 закончились летальным исходом. Последний раз была зафиксирована смерть человека из-за вируса H5N1 в 2014 году в Канаде.
18 марта 2009 года в Мексике зафиксировали первые случаи летального исхода из-за нового штамма вируса, которого сразу назвали свиным гриппом (H1N1). Свиной грипп – заболевание свиней, вспышка которого может распространяться среди животных в течение года. В апреле, то есть через месяц, объявили пандемию болезни, но глобальная вакцинация быстрых результатов не принесла. Летом стали появляться первые случаи заражения среди футболистов.
Об обнаружении вируса среди команды объявили во французском "Монако". Сразу 4 футболиста попали в карантин, а распространителем назвали аргентинца Алехандро Алонсо, проводившего отпуск в Латинской Америке. Следом о лечении от свиного гриппа рассказал защитник "Манчестер Сити" Мика Ричардс, который сначала решил, что просто отравился алкоголем. Близкие подсказали игроку быстро обратиться в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Но первые тренировки после возвращения Ричардса в команду партнеры проводили в специальных защитных масках.
Сборная США в августе проводила матч отборочного турнира ЧМ-2010 против команды Мексики, и после игры лидер американцев Лэндон Донован сдал положительный тест на H1N1. Сам игрок уверял, что подхватил вирус в клубе, а не в национальной команде. Его партнеры по сборной Брэдли, Винициус и Черундуло, выступавшие в немецкой Бундеслиге, сразу были отстранены от тренировок. Предпринятых мер хватило, чтобы не дать вирусу распространиться среди игроков.
В "Монпелье", как и ранее в "Монако", свиным гриппом заболели сразу несколько человек, среди которых был и экс-защитник "Локомотива" Эмир Спахич. Перед матчем с "Марселем" вирус подхватили футболисты ПСЖ Людовик Жюли с Мамаду Сахо, но Лига 1 приняла решение встречу не переносить. Однако из стана парижан прилетели новости о болезни и у Жереми Клемана, и уже тогда руководство чемпионата отменило матч. Болельщики "Марселя" посчитали решение ангажированным и устроили беспорядки в городе.
Консервативная Англия из-за свиного гриппа пошла на изменение футбольных правил. Игрокам АПЛ запретили плевать на газон во время матчей. В британском министерстве здравоохранения считали, что это увеличивает вероятность заражения. Ведь в АПЛ к тому времени H1N1 зафиксировали у игроков "Блэкберна" Дэвида Данна и Криса Самба, которым пришлось пропустить встречу с "Челси". Позже выяснилось, что против лондонцев и другие футболисты команды играли с температурой. Вирус обнаружился и в стане "Болтона", где из строя выбыли не только футболисты, но и представитель тренерского штаба. В Чемпионшипе сильнее всего от свиного гриппа пострадал КПР, в котором заразились 3 футболиста.
Подобные новости шокировали всех, кроме итальянского клуба "Лукрезе", выступавшего тогда в третьем дивизионе. Там вирус отправил на карантин сразу 8 игроков. Возможно, что столько же заболевших было и в "Парме", которая отказалась давать официальную информацию. В каталонской "Барселоне" вирус обнаружили у Абидаля (под подозрением был и Яя Туре), а у "Атлетико" подхватил свиной грипп главный тренер Кике Санчес Флорес. Переносы матчей были в чешском чемпионате, в Турции эпидемия постигла скромный клуб "Кечиоренспор", а в украинском первенстве заболел нападающий "Карпат" Сергей Зенев.
Осенью вирус продолжал бушевать, и власти стали вводить ограничительные меры на матчах национальных команд. Насчет итальянской сборной, которой предстоял мундиаль в ЮАР, всерьез запереживал Марчелло Липпи, предложивший провести всеобщую вакцинацию, чтобы избежать заражения. Болельщиков сборной России предупреждали об опасности поездки в Уэльс на матч отбора, а на стыковую встречу в Москве против словенцев предложили прийти в защитных масках. В первом случае, болельщики заявили, что будут бить свиной грипп с помощью виски, а от масок не все, но большинство отказалось без всяких причин. Команда Гуса Хиддинка не оценила, на какие жертвы шли ради них.
По данным ВОЗ, во всем мире было зафиксировано 18,5 тысяч случаев заражения свиным гриппом с летальным исходом. Вирус H1N1 до сих пор появляется в футбольных инфолентах. Так весной 2019 года свиным гриппом болел полузащитник "Наполи" Фабиан Руис. Футболист был в максимально быстрые сроки отстранен от команды и за неделю поправился.
За 11 лет глобализация поднялась еще на несколько уровней. Поэтому нынешний коронавирус имеет не только китайские, но и европейские, и североамериканские масштабы. Эпидемия гриппа серьезно изменила традиционные пред-, послематчевые ритуалы и остановила целые турниры. Официально случаи заражения подтвердили в "Ювентусе" (защитник Даниэле Ругани), в "Олимпиакосе" (владелец Евагелос Маринакис), в "Сампдории" (нападающий Маноло Габбьядини), а "Реал" отправлен на карантин из-за вируса у игрока баскетбольного клуба. В любом случае, никакой чемпионат, никакой матч, никакая атмосфера на трибунах с крутейшим перфомансом не стоит того, чтобы рисковать здоровьем людей. Здоровья вам и вашим близким!
Фото: "Спорт-Экспресс", официальный сайт "Спартака", РБК, РИА Новости