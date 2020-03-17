Кубок Америки перенесён на 2021 год

Сегодня днём было объявлено о переносе Кубка Америки на 2021 год.

Фото: "Википедия"

Кубок Америки будет перенесен на 2021 год. Он должен был пройти в Колумбии и Аргентине в период с 12 июня по 12 июля 2020 года. Об этом написал в твиттере журналист Globo Esporte Мартин Фернандес.



Ранее УЕФА объявила о переносе Чемпионата Европы 2020 на 2021 год. Данная мера была принята в целях обеспечения безопасности зрителей из-за массового распространения коронавируса во всём мире.