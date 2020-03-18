Пеле: никогда не думал, что стану великим

Легендарный бразильский футболист Пеле рассказал о своей карьере.



"Клянусь, никогда не думал, что стану великим. Помню тот момент, когда президент "Сантоса" позвонил моему отцу. Мне было где-то 14 лет. В итоге меня взяли на просмотр, после чего приняли в команду. Думал, что это сон. Некоторые моменты помню так четко, словно это было вчера. Казалось, что я попал на другую планету. А сейчас футболисты летают на частных самолетах. Жизнь идет…", - цитирует Пеле AS.