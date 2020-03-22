Это`О обратился к арестованному в Парагвае Роналдиньо

Экс-форвард "Барселоны" Самуэль Это`О обратился к Роналдиньо, который в настоящий момент находится в парагвайской тюрьме.

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"Я не могу передать, что чувствую. Не могу представить, через что ты проходишь. Могу только мысленно посылать тебе энергию и сказать, что очень тебя люблю. Надеюсь, что всё будет улажено быстро, потому что ты хороший человек. Ты можешь на меня рассчитывать, я сделаю для тебя всё необходимое", — сказал Это`О.



Напомним, что Роналдиньо и его брата в начале марта поймали с фальшивыми документами при въезде в столицу Парагвая. Футболист хотел вернуться обратно в Бразилию, но суд Асунсьона взял его под арест по приказу генпрокуратуры страны.



Защита Роналдиньо пыталась добиться перевода своего подзащитного под домашний арест, предложив залог в размере более полутора миллиона евро, однако суд ответил отказом.