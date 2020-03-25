Нападающий "Чертаново", от которого зимой отказался ЦСКА, перешёл в "Кайрат"

? Официально: Кирилл Колесниченко – игрок «Кайрата»— ФК «Кайрат» (@fc_kairat) March 26, 2020
Футбольный клуб «Кайрат» заключил трехлетний контракт с российским полузащитником Кириллом Колесниченко.https://t.co/eGu8tA3IgG pic.twitter.com/icECwr1y4n
По информации пресс-службы "Кайрата", контракт с 20-летним форвардом подписан три года.
В прошлом сезоне ФНЛ Колесниченко провел 30 матчей за "Чертаново", в которых забил шесть мячей.
Напомним, что Колесниченко зимой находился на просмотре в ЦСКА. После сборов армейцы отказались подписывать с ним контракт. Как заявил сам футболист, главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сказал, что летом клуб может вернуться к его кандидатуре.
Ранее за "Кайрат" выступал экс-футболист "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин.