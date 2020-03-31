Об этом сообщает telegram-канал "Экспорт".
Сообщается, что 46-летний Рюштю сейчас находится в критическом состоянии. У него обнаружен коронавирус.
В Турции на сегодняшний день зафиксировано 10827 заболеваний коронавирусом. 10497 продолжают лечение, 162 вылечились, 168 граждан умерло.
Легенда Турции Речбер Рюштю попал в больницу в критическом состоянии из-за коронавируса
Экс-вратарь "Барселоны" и сборной Турции Речбер Рюштю попал в больницу с коронавирусом.
Источник: getty images
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