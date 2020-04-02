В России Алиев выступал за команды "Локомотив" и "Анжи".
- Я поднимал руку. Поднимал руку на бывшую жену, это было. Это было после скандала в доме. Я никогда не приходил и не поднимал сам скандал. Лучше разобраться, поговорить, чтобы это не выходило из избы. Но когда она лезла ко мне и когтями царапала лицо, а на следующий день мне ехать на базу… Я зарабатываю деньги и приношу доход домой. Я приезжаю на базу, а пацаны и тренеры же видят, что у меня лицо поцарапано. Зачем лезть своими руками, зачем размахивать ими? Не я приходил и поднимал руку, а когда она начинала скандал.
Каждый может же расслабиться, посидеть где-то, просто отдохнуть. Но когда ты приходишь с расцарапанными шеей и лицом, пацаны же меня травят. Зачем мне это надо? - рассказал Алиев YouTube-каналу "Кент".
Карьеру Алиев закончил в 2018 году.
Алиев признался в семейном насилии
Экс-игрок сборной Украины Александр Алиев заявил, что применял физическую силу в отношении бывшей жены.
Фото: ФК "Локомотив"
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