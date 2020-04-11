Чичарито: удивлен, что зарабатываю миллионы долларов в то время, как врачи и ученые не получают ничего

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Хавьер Эрнандес рассказал, какие уроки человечество должно извлечь из пандемии коронавируса.

На данный момент в мире более миллиона семиста тысяч подтвержденных заболеваний. В США заражений больше всего.



- Я удивлен, что зарабатываю миллионы долларов, являясь футболистом, в то время как врачи и ученые, которые ищут вакцину от коронавируса, не получают ничего.



Надеюсь, что люди, которые занимают очень высокие посты, смогут извлечь из этого уроки, - приводит слова игрока AS.