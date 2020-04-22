Леонид Кучук - новый главный тренер минского "Динамо"

Подробности соглашения с 60-летним специалистом не сообщаются.
На посту наставника минского "Динамо" Кучук сменил Сергея Гуренко.
Минское "Динамо" после пяти туров идёт на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Белоруссии. В активе "бело-голубых" две победы и три поражения.
Российским болельщикам Леонид Кучук известен по работе в "Кубани", "Локомотиве" и "Ростове".
Напомним, что Высшая лига Белоруссии является единственным действующим турниром в Европе. Все остальные первенства приостановлены из-за пандемии коронавируса.