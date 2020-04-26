- Смотрит ли он трансляции матчей белорусского футбола? Я не думаю, вряд ли... Все-таки он отдает приоритет собственным спортивным занятиям. Кроме того, вы знаете, что он любит читать, например, исторические книги, – приводят слова Пескова "Аргументы и Факты".
Белоруссия - единственная страна в Европе, в которой продолжают проводить футбольный чемпионат. В стране известно о 10 463 случаях заражения COVID-19, 1 695 человека выздоровело, умерло 72.
Матчи РПЛ не возобновятся как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса. В России количество зараженных 87 147 (6 198 случаев заболевания за последние сутки). Выздоровело 7 346, умерло 794 человек.
Песков: не думаю, что Путин смотрит чемпионат Белоруссии
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, как руководитель страны проводит досуг.
Фото: ТАСС
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