29 апреля журналист в своем Telegram рассказал, как Алиев назвал нигерийского защитника Айила Юссуфа "обезьяной", из-за чего был крупно оштрафован. После этого украинец покинул киевское "Динамо".
- Когда мы летали на матчи, футболисты всегда в самолёте садились сзади, а журналисты спереди. Андронов всегда лез к нам назад. Потому что мы всегда играли в карты, шутили. Кто-то может что-то сказать, а этот козёл хотел что-то услышать и потом пойти стукануть тренеру. И я всегда говорил ему "иди отсюда". Это самая противная харя. Андронов – козёл и жополиз, он лизал Суркису и Газзаеву.
У нас был чемпионат мира в 2005 году, мы играли в Нидерландах со сборной Нигерии и жили с ними в одной гостинице. Я тогда увидел, что за обедом у всех было по одной кастрюле макарон, а у нигерийцев по две. Я заметил, что Юсик (Айила Юссуф) тоже любит макароны. И я попросил его объяснить, почему нигерийцы едят так много макарон. Он начал смеяться. Говорит: "Ну да, все любят макароны".
Если Андронов не бывал на базе тогда, как он мог видеть и знать, что я ему говорил. Я говорю так, как было на самом деле. Я всегда относился к чёрным пацанам очень хорошо. Я всегда им говорил "черножопые", а они мне отвечали "сука белая", мы шутили. Андронов просто это выдумал. Почему этот козёл вылазит сейчас? Прошло девять лет. Потому что козлина, потому что его забыли и знать не знают. Но я в Москву приеду, я его заставлю извиниться, — приводит слова Алиева iSport.ua со ссылкой на Instagram-эфир.
После ухода из киевского "Динамо" Алиев перешел в "Локомотив" в 2010 году. Также украинец за свою карьеру поиграл в "Борисфене", "Днепре", "Анжи", и "Таразе". Напомним, что Алиев завершил карьеру футболиста в 2018 году. Экс-игрок является гражданином не только Украины, но и России. Футболист родился в Хабаровске.
Алиев - об истории с Юссуфой: Андронов все выдумал. В Москву приеду, заставлю его извиниться
Экс-хавбек киевского "Динамо" Александр Алиев рассказал свою версию истории, опубликованной комментатором Алексеем Андроновым.
Фото: 24 Канал
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