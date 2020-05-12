Озбилиз показал, как с помощью эффектного финта обыграл на тренировке одноклубника (видео) Полузащитник "Пюника" Арас Озбилиз в своем инстаграме опубликовал видео с тренировки.Футболист с помощью эффектного финта обыграл на тренировке партнера Артура Мираняна."Извини, бро", - написал бывший футболист "Спартака" и "Кубани". View this post on Instagram Sorry bro?????? @artur_miranyan ?@433 A post shared by Aras Ozbiliz (@arasozbiliz) on May 12, 2020 at 8:36am PDT Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Вчера, 21:20 Опубликовал: Дмитрий Кондратьев Теги: Озбилиз Нашли ошибку в статье? Напечатать (2) 20 1 2 3 4 5