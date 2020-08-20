34-летний футболист в скором времени расторгнет контракт с ПАОКом, сообщает Football Direkt. Контракт Вернблума с греческим клубом истекает летом 2021 года. Сообщается, что в услугах футболиста заинтересован "Гетеборг", где начинал свою карьеру швед.
Напомним, что с 2012 по 2018 год Вернблум выступал за ЦСКА. В составе ПАОКа футболист провёл 11 игр и заработал 3 жёлтые карточки. Последний официальный матч швед провёл в сезоне 2018/2019. Сейчас Вернблум восстанавливается от травмы.
СМИ: Вернблум разорвёт контракта с ПАОКом и вернётся в Швецию
Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Швеции Понтус Вернблум планирует вернуться на родину.
Фото: ФК ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!