Аллегри может возглавить сборную Нидерландов

Экс-наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может стать главным тренером сборной Нидерландов.



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Сообщается, что федерация футбола страны рассматривает итальянского специалиста в качестве замены Рональду Куману, который возглавил "Барселону".



Отмечается, что сам специалист на данный момент не торопится давать ответ.



Аллегри покинул "Ювентус" в 2019 году и с тех пор находится без работы.



Источник: Sky Sport Italia

