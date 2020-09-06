Сообщается, что федерация футбола страны рассматривает итальянского специалиста в качестве замены Рональду Куману, который возглавил "Барселону".
Отмечается, что сам специалист на данный момент не торопится давать ответ.
Аллегри покинул "Ювентус" в 2019 году и с тех пор находится без работы.
Источник: Sky Sport Italia
Аллегри может возглавить сборную Нидерландов
Экс-наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может стать главным тренером сборной Нидерландов.
Фото: © globallookpress.com
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