Италия на выезде обыграла сборную Нидерландов

Сборная Нидерландов на своем поле принимала команду Италии.
Фото: figc.it
Поединок завершился победой итальянцев со счетом 1:0. Единственный мяч в конце первого тайма забил Николо Барелла.

После этой победы сборная Италии поднялась на первое место в группе, набрав 4 очка. Нидерланды занимают вторую позицию, имея в своем активе 3 балла.

Лига Наций

2 тур

Нидерланды - Италия - 0:1

Гол: Барелла, 45+1.

Нидерланды: Силлессен, Велтман, ван Дейк, Хатебур (Дамфрис, 70), Аке (Л. де Йонг, 81), де Рон, ван де Бек (Бергвейн, 57), Вейналдум, Ф. де Йонг, Промес, Депай.

Италия: Доннарумма, Кьеллини, Спинаццола, Бонуччи, Д'Амброзио, Локателли (Кристанте, 81), Барелла, Дзаньоло (Кин, 42), Жоржиньо, Инсинье (Кьеза, 90), Иммобиле.

Предупреждения: Д'Амброзио, 23, Велтман, 69, Вейналдум, 83, Кристанте, 83, Кьеллини, 88, Депай, 90+5.

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Теги: Лига Наций Сборная Италии Сборная Нидерландов
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