Автоматическая камера клуба шотландского Чемпионшипа вместо мяча весь матч снимала голову лайнсмена

В матче шотландского Чемпионшипа "Инвернесс" - "Эйр" настроенная на автоматическое отслеживание мяча камера всю игру следила за головой лайнсмена.

Фото: twitter.com

На матчах клуба шотландского Чемпионшипа "Инвернесс" функции оператора выполняет автоматическая камера, настроенная на автоматическое слежение за мячом. Однако в игре второго тура сезона 2020/21 против "Эйр Юнайтед" это привело к курьезной ситуации: вместо мяча камера зафиксировала как объект для наблюдения голову лайнсмена, и весь матч следила за его перемещениями по бровке.



Оставшийся без присмотра суперсовременной техники "Инвернесс" в последней пятиминутке игры ушел от поражения (1:1) и набрал свои первые очки в сезоне.