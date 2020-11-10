В "Лудогорце" 12 случаев COVID-19, клубу перенесли кубковый матч

В болгарском "Лудогорце" были выявлены 12 случаев заболевания коронавирусом.
Фото: Getty Images
Матч 1/16 финала Кубка Болгарии между "Свогом" и "Лудогорцем" перенесен из-за 12 случаев COVID-19 в клубе из Разграда, сообщает официальный сайт болгарского футбольного союза. Фамилии заразившихся коронавирусом игроков не уточняются.

"Лудогорец" из Разграда выступает в Лиге Европы в одном квартете с "Тоттенхэмом", бельгийским "Антверпеном" и австрийским ЛАСК. После трех туров болгарский клуб занимает последнее место в группе, на его счету 0 очков. 5 ноября "Лудогорец" уступил дома "шпорам" со счетом 1:3.

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Теги: Болгария Лудогорец Коронавирус
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