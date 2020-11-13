Уругвай разгромил в гостях Колумбию с голами Кавани и Суареса

В матче 3 тура южноамериканского турнира квалификации на ЧМ-2022 сборная Колумбии крупно уступила на своем поле Уругваю 0:3.

Фото: AFP

Встреча 3 тура квалификационного турнира КОНМЕБОЛ к чемпионату мира 2022 года между Колумбией и Уругваем завершилась крупной победой гостей - 0:3. Уже на 5 минуте матча счет открыл форвард "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани. Нападающий "Атлетико" Луис Суарес отличился с пенальти на 54 минуте. Окончательный итог установил на 73 минуте вышедший на замену 21-летний форвард "Альмерии" Дарвин Нуньес. В концовке матча за вторую желтую карточку был удален с поля центральный защитник сборной Колумбии и "Эвертона" Йерри Мина.



Уругвай набрал 6 очков после 3 матчей и поднялся на 4 строчку в таблице, дающую прямую путевку на ЧМ-2022. Колумбия с 4 очками опустилась на промежуточное 6 место.





ЧМ-2022. Квалификация. КОНМЕБОЛ



Колумбия - Уругвай 0:3 (0:1)



Голы: Кавани, 5, Суарес, 54 (пен.), Нуньес, 73.



Удаление: Мина (К), 90