"Я знаю, что говорил такое и раньше. Но теперь всё будет именно так. Следующие месяцы будут последними в моей тренерской карьере. После успешной и удивительной карьеры я считаю "Фейеноорд" отличным клубом, чтобы закончить её", - сказал специалист.
Напомним, что Адвокат уже несколько раз объявлял о завершении карьеры, но в итоге продолжал работу.
Помимо "Зенита" и "Фейеноорда" 73-летний специалист тренировал сборные России, Нидерландов, ОАЭ, Южной Кореи, Бельгии и Сербии, а также "Рейнджерс", "Сандерленд", "Фенербахче" и ряд голландских клубов.
Источник: официальный сайт ФК "Фейеноорд"
Адвокат: следующие месяцы будут последними в моей тренерской карьере
Бывший главный тренер "Зенита" Дик Адвокат, ныне возглавляющий "Фейеноорд", сообщил руководству нидерландского клуба, что он завершит карьеру по окончании сезона.
Фото: сборная Нидерландов
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