"Я не могу понять предательство от жены или от человека, с которым живешь. Был один случай, не у меня, слава богу. Футболист получил травму, хотел сделать сюрприз жене и приехал домой без предупреждения. Открывает дверь, а там его жену гасят на их кровати. Сразу скажу, что это было не в "Динамо", - рассказал Милевский на своем ютуб-канале.
В конце прошлого года 35-летний Милевский подписал контракт с клубом украинской Премьер-лиги "Минай". Ранее он защищал цвета киевского "Динамо", "Газиантепспора", "Хайжука", "Сплита", "конкордии", "Тосно", брестского "Динамо" и венгерской "Кишварды".
Милевский: один футболист приехал домой, а его жену жестко гасят на кровати
Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский рассказал о своем отношении к изменам.
Фото: ФК "Динамо" Брест
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