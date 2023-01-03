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Мостовой: подписал с "Байером" предконтракт, всё устраивало. Но выбрал "Бенфику", где играли мои друзья Васька и Сергей

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Экс-полузащитник "Бенфики" Александр Мостовой рассказал, почему не перешел из "Спартака" в немецкий "Байер".
Фото: Getty Images
- Трансфер не состоялся по моей вине. Я поехал в "Байер", был у них на сборе, был подписан предконтракт. Меня всё устраивало, всё нравилось, еще и страна по своей культуре и пунктуальности мне очень импонировала. Почему в итоге не остался в "Байере"? У меня на тот момент было много предложений, в том числе несколько из Германии, из Испании, но в то время мы ничего не знали, контрактов у нас не было, агентов не было, и мы могли ехать куда угодно. Я вместо "Байера" выбрал "Бенфику", где играли мои друзья Васька Кульков и Сергей Юран. Я и поехал к ним, - приводит слова Мостового Metaratings.ru.

54-летний экс-полузащитник Александр Мостовой до конца сезона 1991 года выступал за московский "Спартак". В декабре 1991 года футболист подписал контракт с португальской "Бенфикой", до этого Александр находился на просмотре в немецком "Байере" из Леверкузена. На момент перехода Мостового в "Бенфику" за нее выступали два российских игрока - защитник Василий Кульков и нападающий Сергей Юран. В январе 1994 года Александр перешел из лиссабонского клуба во французский "Кан", за 2 года в "Бенфике" он провел за нее 15 матчей во всех турнирах и записал на свой счет 2 забитых гола в Кубке Португалии.


Байер Бенфика Кульков Юран Мостовой
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