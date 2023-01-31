- Не звал ли меня Черчесов в "Ференцварош"? Держим связь, но в команду к себе он не звал (смеется). Периодически переписываемся, поздравляем друг друга с праздниками и с какими-то успехами. У меня о Станиславе Саламыче только теплые воспоминания. Мы через столько прошли вместе, что по-другому и быть не могло, - передает слова Черышева Sport24.
Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Станислав Черчесов в период с августа 2016 года по июль 2021 года работал со сборной России, одним из основных игроков которой был атакующий полузащитник Денис Черышев. Под руководством Черчесова Черышев сыграл во всех 5 матчах сборной России на домашнем Чемпионате мира-2018, забил в них 4 гола и стал лучшим бомбардиром нашей национальной команды на турнире. Летом 2022 года 32-летний в настоящее время футболист покинул испанскую "Валенсию" и искал новую команду, подписав в итоге контракт с итальянской "Венецией".
Денис Черышев: держим связь с Черчесовым, но к себе в "Ференцварош" он не звал
Экс-полузащитник сборной России Денис Черышев рассказал о своем отношении к экс-наставнику нашей национальной команды Станиславу Черчесову.
Фото: РФС